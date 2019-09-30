بعد أن شردتهم السيول.. خيام تركية تأوي 87 أسرة سودانية

الخرطوم/ أحمد عاصم/ الخليج 365

نصب الهلال الأحمر التركي، بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني تركية، الإثنين، عشرات الخيام لمتضررين من السيول شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، فضلًا عن توزيع مساعدات إنسانية.

وقال مدير الهلال الأحمر السوداني فرع الخرطوم، يوسف علي العبيد، للأناضول، إن 87 أسرة لم تجد مأوى، بعد أن جرفت مياه السيول منازلها في منطقة داموية شمالي الخرطوم.

وأشاد العبيد بدعم الهلال الأحمر التركي للأسر المتضررة بالخيام.

وأوضح أنه سيتم توزيع مساعدات تركية، خلال أيام، في أربع مناطق طرفية بولاية الخرطوم ومنطقة المناقل بولاية الجزيرة (وسط).

وتابع: "استقبلنا طائرتين تركيتين تحملان حوالي 40 طنًا من مواد غذائية وغير غذائية.. باسم الهلال الأحمر السوداني وكل المتأثرين نشكر إخوتنا في تركيا على هذا المجهود الكبير."

وقال منسق الهلال الأحمر التركي بالسودان، ساردار يلمز، للأناضول، إنهم أجروا مسحًا ميدانيًا لاحتياجات المتضررين من السيول.

وشدد على أن الدعم التركي للسودانيين سيتواصل في إطار العلاقات بين البلدين.

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ولفت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها منظمات تركية مساعدات للمتضررين من السيول في الخرطوم.

فيما قال عبد الله حماد، مسؤول محلي بمنطقة داموية شمالي الخرطوم، للأناضول، إن المنطقة تتعرض سنويًا لسيول منذ 45 عامًا.

وأضاف أن الدفاع المدني طلب منهم إخلاء المنطقة، وهم في انتظار الحصول على تعويضات عن الأراضي من جانب حكومة ولاية الخرطوم.

ودعا حماد إلى تقديم الاحتياجات، وخاصة مواد البناء، للأسر التي دمرت السيول منازلها.

ووزعت منظمات تركية، في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، عبوات طعام على أسر تضررت من السيول، التي اجتاحت منطقة الجيلي شمالي الخرطوم، وذلك بحضور السفير التركي، عرفان نذير أوغلو، والمدير العام للهلال الأحمر التركي، إبراهيم ألتان.

وأودت السيول الاخيرة بحياة 78 شخصًا، ودمرت قرابة 41 ألف منزل، وتركت ما بين 350 ألف و400 ألف شخص بلا مأوى، وفق تقديرات محلية وأممية.

ومنذ مطلع أغسطس/ آب الماضي، تشهد معظم ولايات السودان أمطارًا غزيرة وسيولًا، ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/ تشرين أول المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.