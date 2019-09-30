تركيا: سنعزز جهودنا الصادقة لإنشاء منطقة آمنة بسوريا

أنقرة/ الخليج 365

بيان مجلس الأمن القومي التركي أكد أن:

- تركيا ستعزز جهودها الصادقة على نحو أكبر بخصوص إنشاء منطقة آمنة في سوريا، من أجل ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن

- تركيا تحترم سلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية وتؤيد الحل السياسي على أساس الدستور الجديد لسوريا وتشاطر ذلك مع المجتمع الدولي في كل فرصة

- مواصلة أنشطة التنقيب في الجرف القاري لتركيا ولقبرص التركية في البحر المتوسط المسجل لدى الأمم المتحدة وفقا للاتفاقيات مع جمهورية شمال قبرص

- عمليات المخلب العسكرية الجارية بشمال العراق ستتواصل لغاية تطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا" تمامًا من أجل ضمان أمن تركيا والعراق

أعلن مجلس الأمن القومي التركي، أن تركيا ستعزز جهودها الصادقة على نحو أكبر بخصوص إنشاء منطقة آمنة في سوريا، من أجل ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي التركي الذي ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، حيث تمت مناقشة القضايا التي تهم أمن البلاد.

مجلس الأمن القومي التركي أكد أن عمليات المخلب العسكرية الجارية بشمال العراق ستتواصل لغاية تطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا" تمامًا من أجل ضمان أمن تركيا والعراق.

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وجاء في البيان أن" تركيا ستعزز جهودها الصادقة على نحو أكبر بخصوص إنشاء منطقة آمنة في سوريا، من أجل تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، حيث تتناول تركيا قضية اللاجئين على أنها مسألة إنسانية".

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاع المجلس على معلومات حول العمليات التي تسير بحزم وإصرار داخل وخارج البلاد ضد جميع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك"، و"فتح لله غولن"، وداعش، حيث تم مناقشة الموضوع خلال الاجتماع.

وأكد البيان أنه لن يكون هناك تردد في إظهار الإرادة لضمان الأمن القومي لتركيا.

وشدد أن تركيا تحترم سلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، وتؤيد الحل السياسي على أساس الدستور الجديد لسوريا وتشاطر ذلك مع المجتمع الدولي في كل فرصة.

كما أكد الأمن القومي التركي مواصلة أنشطة التنقيب في الجرف القاري لتركيا ولقبرص التركية في البحر المتوسط المسجل لدى الأمم المتحدة، وفقا للاتفاقيات مع جمهورية شمال قبرص.





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