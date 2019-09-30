لوشيسكو: الهلال والسد الأفضل في غرب آسيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذر الروماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رازفان لوشيسكو من قوة فريق السد القطري، قبل المباراة المرتقبة بينهما، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
ويحل الهلال مساء يوم غدٍ الثلاثاء ضيفًا ثقيلًا على السد، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
واعتبر لوشيسكو في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن الهلال والسد، هما أقوى فريقين في غرب آسيا، ولذلك كان من الطبيعي أن يتخطيان ربع النهائي، ويتواجدان في المربع الذهبي بدوري الأبطال.
وتوقع المدرب الروماني، أن تكون مواجهة الهلال والسد، مثيرة وحافلة بالمتعة والفنيات الكروية، لما يمتلكه الفريقين من نجوم كبار.
جدير بالذكر أن السد كان قد أقصى النصر، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بالفوز عليه (4-3) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، في الوقت الذي صعد فيه الهلال إلى المربع الذهبي، بعد الانتصار على غريمه الاتحاد.
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