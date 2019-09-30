باكستان تحتج على استمرار عمليات إطلاق النار من جانب الهند

الخليج - واس

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم نائب رئيس البعثة بالسفارة الهندية لدى إسلام آباد غوراف أهلواليا للاحتجاج على استمرار القوات الهندية في انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار بين البلدين.

وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان صحفي أنه تم تسليم الدبلوماسي الهندي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على مقتل امرأة باكستانية ـ 60 ـ عاماً وطفلاً ـ 13 ـ عاماً وإصابة ثلاثة مدنيين بعمليات القصف التي نفذتها القوات الهندية أمس الأحد على قرى باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأضاف البيان أن انتهاكات الهند لوقف إطلاق النار تمثل تهديدًا للسلام والأمن بالمنطقة، وقد تؤدي إلى سوء تقدير استراتيجي.