إلزام «كارديف» بدفع قيمة انتقال لاعبه المتوفى

الخليج - رويترز

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين إن كارديف سيتي يجب أن يدفع ستة ملايين يورو لصالح نانت الفرنسي وهو المبلغ المتفق عليه كدفعة أولى لانتقال إيميليانو سالا الذي راح ضحية حادث تحطم طائرة وهو في طريقه للنادي الويلزي.

وبعد إبرام صفقة انتقال إلى كارديف مقابل 15 مليون جنيه استرليني في يناير الماضي سافر سالا للانضمام لناديه الجديد لكن الطائرة سقطت في القنال الانجليزي.

وتم انتشال جثة المهاجم الأرجنتيني (28 عاما) بعد نحو ثلاثة أسابيع من العثور على حطام الطائرة بعد عمليات بحث تحت الماء، ولم يتم العثور حتى الآن على جثة الطيار ديفيد إبوتسون.

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وقال الفيفا في بيان: “وجدت لجنة بحث أوضاع اللاعبين بالفيفا أن كارديف سيتي ملزم بدفع ستة ملايين يورو إلى نادي نانت قيمة الدفعة الأولى المستحقة وفقا لصفقة الانتقال”.

وتنازع الناديان بشأن موعد استحقاق الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، وبدأ الفيفا تحقيقا في مسألة انتقال سالا بعد طلب من النادي الفرنسي في فبراير.

وتم إخطار الناديين بالقرار اليوم الاثنين وقال الفيفا: إن بإمكانهما الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وقال ميميت دالمان رئيس كارديف في ذلك الوقت إن النادي سيدفع قيمة الصفقة “إذا كان ملزما بذلك بموجب العقد”.