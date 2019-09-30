شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع هطول أمطار على مكة خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات المقبلة. وتشمل الحالة الجوية الكامل والجموم وهدي الشام وخليص وثول ومدينة الملك عبدالله برابغ. ونشرت الأرصاد صوراً من رادار الطائف توضح تحرك السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة من العاصمة المقدسة إلى جدة. Advertisements

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