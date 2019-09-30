مجلس النواب المصري يعود للانعقاد... ماهي أهم القوانين التي سيناقشها؟

قال وكيل أول مجلس النواب، النائب السيد الشريف، إن جلسة الإجراءات في بداية دور الانعقاد تشمل الدعوة إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها 25 لجنة كل لجنة تنتخب هيئة مكتب رئيس ووكيلين وأمين سر، مؤكدًا أن دور البرلمان الرقابي لم يتراجع كما يروج، وأن العلاقة بين البرلمان والحكومة يحكمها الدستور.

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وأشار الشريف، في حوار مع "بوابة الأهرام" إلى أن الأجندة التشريعية مزدحمة بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، بعدد من القوانين المهمة، التي ستسهم في استكمال البنيان التشريعي وتسهيل حياة المواطن.

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وأكد الشريف على أن "هناك العديد من القوانين المهمة التي ستتم مناقشتها في الدورة المقبلة على رأسها قانون الإدارة المحلية وقانون مجلس الشيوخ والنواب، ومباشرة الحقوق السياسية كأولوية تشريعية كون الدولة فى أشد الاحتياج للمحليات باعتبارها قافلة التنمية في مصر، كما ستسهم في تخفيف الضغط عن مجلس النواب في متابعة ومراجعة شئون المحليات".

وحول قرر إذاعة الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الجديد، قال الشريف إنه "قرار صائب"، وتابع: "أنا مع إذاعة الجلسات لمزيد من الشفافية، وحتى يطلع المواطن على الجهد الذي يقوم به مجلس النواب، وإن كنت أرى أن عدم إتاحة إذاعة الجلسات في الأدوار المنقضية كانت له أسباب واقعية والآن أصبحت غير موجودة".