دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HONOR تستعد للإعلان عن هاتف Note بكاميرة 64 ميجا بيكسل قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق قريباً إصدار جديد من سلسلة هواتف Honor Note، والذي يأتي بمعالج KIRIN 810 مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.

أكدت تسريبات جديدة اليوم على خطط شركة Honor للإعلان قريباً عن إصدارات جديدة من الهواتف الذكية خلال الشهر المقبل، حيث تعقد الشركة في نهاية شهر أكتوبر مؤتمر للإعلان عن هاتف Honor Vera 30 وأيضاً إصدارها المتوسط من سلسلة Honor Note.

وقد أعتمد الإصدار الجديد من سلسلة هواتف Honor Note بالفعل في وكالة CCC، والذي يحمل رقم LRA-AL00، ويأتي هذا الإصدار بشاحن بقدرة 20W.

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من جانب أخر أشارت بعض التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بمعالج KIRIN 810، كما ينطلق الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، أيضاً أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار قد يكون أحد الإصدارات من سلسلة Note أو من خط إنتاج جديد من هواتف الشركة المتوسطة.

يذكر أن بعض التسريبات أشارت أيضاً إلى أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على تطوير هاتف Honor Magic 3، إلا أن التسريبات لم تأتي على ذكر أي تفاصيل حول هذا الإصدار في الوقت الحالي.

المصدر

هذا الموضوع HONOR تستعد للإعلان عن هاتف Note بكاميرة 64 ميجا بيكسل قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.