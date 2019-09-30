شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى اتصالين هاتفيين من خادم الحرمين وولى عهده للتعزية بوفاة سهيل الكتبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالين هاتفيين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية و الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة .. قدما خلالهما التعازي في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.

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و أعرب خادم الحرمين الشريفين و الأمير محمد بن سلمان ــ خلال الاتصالين الهاتفيين ــ عن خالص تعازيهما ومواساتهما في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي .. سائلين الله تعالى أن يتغمده برحمته و أن يسكنه فسيح جناته.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان لما عبرا عنه من مشاعر أخوية صادقة و مواساة في الفقيد الكبير " رحمه الله " .. داعيا الله عز و جل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده و لا يريهما مكروها وأن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة أمنها و استقرارها ورخاءها.