شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء البحرين يبحث مع سفير أمريكا التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني اليوم الاثنين، مع جستن هيكس سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى مملكة البحرين، العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وأشاد رئيس الوزراء البحريني - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين بنا - خلال اللقاء بعلاقات التعاون والصداقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما يجمعهما من شراكة استراتيجية راسخة، ساهمت في تحقيق المصالح والمنافع المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.
وأكد رئيس الوزراء حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتطوير المزيد من أطر التعاون لفتح مجالات أوسع لتنمية الاستثمارات المشتركة وتنشيط التبادل التجاري من خلال دعم جهود القطاع الخاص في هذا المجال.
واستعرض رئيس الوزراء مع السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث نوه بجهود الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية التعامل بشكل جماعي مع التحديات الأمنية الراهنة لحفظ السلم والاستقرار العالميين.
من جانبه، أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى مملكة البحرين، عن اعتزاز بلاده بما تبديه حكومة مملكة البحرين من اهتمام بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدا بدور وإسهامات مملكة البحرين في مساندة الجهود الدولية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء البحرين يبحث مع سفير أمريكا التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.