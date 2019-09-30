شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الكويت بالأمم المتحدة: اللجنة الدستورية خطوة مهمة لإنهاء الأزمة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، إن اللجنة الدستورية خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي في سوريا ينهي الأزمة.

وأكد العتيبي - في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي - وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم ،الاثنين ، قلق بلاده الشديد بشأن التصعيد العسكري في إدلب شمال غربي سوريا، معربا عن إدانته لكل الهجمات التي تستهدف المدنيين، مشددا على أنه لا سلام في سوريا من دون محاسبة مرتكبي الجرائم التي وقعت منذ عام 2011.

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من جهتها، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن إيران عليها أن تخرج ميليشياتها من سوريا فورا، مؤكدة على ضرورة وقف العنف في إدلب من دون شروط.

وقال جير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا، في وقت سابق اليوم، "إن اللجنة الدستورية في سوريا ستعد مشروعا يمهد لحل سياسي" . مشيرا إلى أن هناك مساعي حثيثة من أجل توفير ضمانات لعدم تعرض اللجنة الدستورية السورية لأي مضايقات.