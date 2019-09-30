شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يبحث إعادة إدماج السودان فى مجتمع التنمية الدولى مع وزير مالية فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء مجلس الوزراء السودانى، اليوم مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى برنو لومير آفاق التعاون الاقتصادى بين السودان وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها لخدمة مصالح البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جرى بينهما بمقر وزارة المالية الفرنسية اليوم، بحضور الدكتور إبراهيم البدوى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى.

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وأوضح البدوى، أن اللقاء تطرق إلى التطورات المتعلقة ببناء السلام والإصلاح الاقتصادى وإعادة إدماج السودان فى مجتمع التنمية الدولى والدور الذى يمكن أن تضطلع به فرنسا فى المساعدة فى تسريع إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم السودان فى إطار مبادرة دعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وقال وزير المالية السودانى، إن اللقاء تناول أيضا إعادة الإقراض التنموى للسودان من منظمات التنمية الدولية مبينا أن رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء تصور مستقبلى للعلاقة الاستراتيجية مع فرنسا خاصة فى مجال التعاون الاقتصادي.

وأضاف أن وزير المالية الفرنسى اقترح تنظيم مؤتمر لعرض إمكانيات السودان فى مجال الاستثمار مع مديرى الشركات الفرنسية وذلك فى مجالات النفط والاتصالات والنقل والتصنيع الزراعى، موضحًا أن رئيس الوزراء قدم الدعوة لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسى لزيارة السودان.