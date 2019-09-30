شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يبحث مع نظيره السورى التحديات الراهنة بالمنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجيّة العراقى محمد على الحكيم، مع وزير الخارجية السورى وليد المعلم على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة/ الدورة 74.
وأكد الوزير العراقى - بحسب بيان لوزارة الخارجية - عُمق العلاقات العراقية-السوريّة، وتمسُّك العراق بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مُنوّهاً بتطابُق الرؤى حول ضرورة اعتماد الحُلول السياسيّة لحلِّ الأزمات، وعدم التدخـُّل فى شُؤُون الدول الأخرى.
مُعرباً عن حرص بغداد على ضرورة تضافر الجُهُود الإقليميّة والدوليّة لمُكافـَحة الإرهاب الذى أصبح خطراً عالميّاً يُهدِّد الجميع.
كما ناقشا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وسُبل التعامُل مع التحدّيات الراهنة فى المنطقة العربيّة.
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