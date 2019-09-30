شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة جمركى جزائرى تورط فى تصوير مسؤولين بمطار الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجوائرية، اليوم الاثنين، وللمرة الثانية، ملف جمركي عامل بمطار هواري بومدين، متهم بتصوير شخصيات ومشاهير-وفقا لصحيفة النهار الجزائرية.

وقررت المحكمة تاجيل جلسة المحاكمة ليوم 7 من شهر أكتوبر القادم، بسبب عدم حضور دفاع المتهم.

وقد وُجهت للجمركي تهمة التشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد، بعدما جرى ضبطه متلبسا بتصوير مواطنين داخل المطار.

القضية تعود تفاصيلها إلى قيام مواطن باكتشاف نشر صور له على "الفايسبوك"، خلال مغادرته الجزائر في رحلة إلى الخارج.

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وقد جرى نشر تلك الصور على صفحة معادية للجيش وينشطها هارب مطلوب للعدالة.

وإثر قيامه بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن، جرى فتح تحقيق، قاد بعد استغلال كاميرات المراقبة داخل المطار، إلى اكتشاف تورط جمركي.

وقد اعترف الجمركي خلال كل مراحل التحقيق بتورطه في ما نُسب إليه.