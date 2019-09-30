شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة الكويتى : العراق شريك استراتيجى لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان اليوم الاثنين، أن العراق يعد شريكا استراتيجيا للكويت، مشيرا الى أن أي عامل ايجابي في الكويت أو العراق ينعكس على البلدين.

وأعرب الروضان - في كلمة خلال اختتام الاجتماع الأول للجنة الكويتية العراقية الوزارية المشتركة - عن بالغ ارتياحه لتقدم العلاقات بين البلدين، مؤكدا استمرار الارتقاء بها الى مستويات أفضل، عن طريق دعم التعاون المشترك، بما يرقى الى طموحات القيادة السياسية في البلدين.

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وأضاف أن ما حققته اللجنة الوزارية، من اتمام التوقيع على محضر الاجتماع لتعاون مشترك، يعد أمرا ايجابيا نحو تمكين البلدين من تفعيل العلاقات في مختلف المجالات، مؤكدا أن الكويت حريصة على تذليل كافة المعوقات التي قد تعترض مسيرة التعاون الثنائي، لتتمكن من تحقيق قفزة نوعية في العلاقة الثنائية.

وأوضح الروضان أن ما أثمرت عنه اللجنة، يؤكد حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات، مشددا على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع، والعمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة، وتجسيدها في اطارها العملي المناسب، لما لها من دور حيوي في تعزيز التعاون الثنائي على كافة الاصعدة.

ولفت الى أن اللقاء سيتجدد في شهر نوفمبر القادم خلال معرض بغداد الدولي؛ حيث سيترأس وفد الكويت من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.