400 منصة تصويت إلكتروني في تسعة مراكز تستقبل الناخبين الثلاثاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن فتح باب التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني، يستهدف تحقيق أوسع مشاركة لأعضاء الهيئات الانتخابية في الاستحقاق الوطني، ومنح جميع الناخبين، ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية، الفرصة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي.

وأكد العويس الجاهزية التامة للمراكز التسعة، في التصويت المبكر، ضمن أيامه الثلاثة.

وبينت اللجنة الوطنية أن الهوية الإماراتية هي الوثيقة المعتمدة في التصويت المبكر. مشيرة إلى أن عمليات التصويت ستكون عن طريق نظام التصويت الإلكتروني في مراكز التصويت المبكر، على أن يكون لعضو الهيئة الانتخابية في أية إمارة أن يدلي بصوته في أي مركز انتخاب في الدولة، وليس في الإمارة التي ينتمي إليها فقط.

وتنطلق غداً في المراكز التسعة، المرحلة الثانية من العرس الانتخابي، وتستمر ثلاثة أيام بواقع 9 ساعات يومياً، من التاسعة صباحاً، وحتى السادسة مساء.

وأكدت اللجنة أن أعضاء الهيئات الانتخابية الذين ادلوا بأصواتهم في مراكز الانتخاب خارج الدولة، لن يسمح لهم بالتصويت خلال أيام التصويت المبكر، ويوم الانتخاب الرئيس يوم السبت المقبل 5 أكتوبر/ تشرين الأول، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يدلون بأصواتهم خلال أيام التصويت المبكر.

وأشارت اللجنة إلى أن نظام التصويت روعي فيه عند وصول الناخب إلى مركز التصويت التأكد إلكترونياًً من عدم الإدلاء بصوته سابقاً، انطلاقا من التعليمات التنفيذية التي تنص على أن لكل ناخب صوتاً واحداً فقط.

وتشمل المراكز التسعة: مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي، وصالة أفراح مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ومركز دبي التجاري العالمي، ونادي الشارقة للشطرنج، وفي مبنى جامعة عجمان، ومركز إكسبو، في رأس الخيمة، وقاعة الاتحاد في إمارة أم القيوين، ومركز الفجيرة للمعارض. وتضم هذه المراكز 400 منصة تصويت إلكتروني.