تغيرات على جسد هزاع المنصوري في الأيام الأولى بالمحطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، أن هناك تغيرات طرأت على جسده بعد وصوله إلى المحطة الدولية للفضاء، منذ 5 أيام، ومنها تضخم رأسه، بسبب انتقال السوائل من أسفل الجسم إلى الأعلى، كما أنه شعر في اليوم الأول له في المحطة برغبة في التقيؤ، إلا أنه مع مرور بعض الوقت اعتاد على هذه التغيرات، التي تعتبر طبيعية لرواد الفضاء في أجواء منعدمة الجاذبية.

جاء ذلك في رده على أسئلة الطلبة المتواجدين بمركز محمد بن راشد للفضاء، خلال البث المباشر الذي أطل فيه «هزاع» من على متن المحطة الدولية للفضاء اليوم الاثنين.

زيارة الأقسام

وأكد المنصوري أنه زار الأقسام المختلفة من المحطة الأرضية، في معرض رده على سؤال لإحدى الطالبات، كما أنه يجري تجربة كل يوم في قسم من الأقسام على متن محطة الفضاء الدولية، سواء في القسم الياباني، أو القسم الأوروبي، أو القسم الأمريكي، حيث إن كل تجربة تختص بموضوع علمي معين.

وفي سؤال لطالبة أخرى حول تغير حاسة الشم على متن المحطة، أوضح أن حاسة الشم تتغير في الفضاء مقارنة مع الحاسة ذاتها في الأرض، حيث إن رائحة المحطة أشبه برائحة المعدن المحترق.

جاذبية عالية

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وقدّم المنصوري شرحاً عن السبب وراء تدريب رواد الفضاء على جاذبية عالية جداً تعادل G9، قائلاً إنه لا بد أن يتمتع رواد الفضاء ببنية صحية جيدة جداً، لأنهم عند إقلاع الصاروخ الذي يحملهم إلى الفضاء، تتعرض أجسامهم إلى ضغط عالٍ جداً، يصل بين 4.5 إلى خمسة أميال، وفي وقت الهبوط أو في الحالات الطارئة، فإن أجسام رواد الفضاء تتعرض إلى ضغط أعلى من ذلك، ومن ثم لا بد أن تكون أجسامهم قادرة على تحمل هذا الضغط العالي.

تحكم بالكاميرا

واستعرض المنصوري، في بث مباشر جرى مع مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، الكاميرا الروبوتية التي تم تصميمها من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، وذلك في اليوم الخامس من تواجده على متن المحطة الدولية، حيث طلب من الطلبة الإماراتيين المبتعثين إلى اليابان إعطاء الأوامر للروبوت، كما قدّم شرحاً مستفيضاً عن الروبورت الياباني «Int-Ball»، وكيفية التحكم به من على الأرض، وكيفية استخدام الكاميرا الخاصة به.

وأوضح أن هناك العديد من الأجهزة في المحطة، وهي تتبع لعدد من الوكالات الفضائية مثل الأوروبية واليابانية والأمريكية، إذ إنه يسهل التحكم بحركة المحطة بالاتجاه المعاكس للروبوت الياباني على سبيل المثال.

وتحدث عن الجهاز الخاص بوكالة ناسا الأمريكية الذي يطفو في أقسام المحطة الدولية، ويساعد الرواد على معرفة محتوياتها، وجهاز آخر يعمل على عرض الإجراءات التي تساعد الرواد على اتخاذ القرار بسرعة ومرونة أكثر.

متعة خاصة

وفي معرض رده على أسئلة الطلبة الإماراتيين المبتعثين إلى وكالة الفضاء اليابانية بطوكيو، قال: إن الروبوت الياباني، يمتلك 4 أذرع، تستطيع الإمساك بأشياء محددة على متن المحطة، كما أنه «هزاع» كان يعاني في بداية وصوله للمحطة من عدم استيعاب المكان، بل إنه لم يكن يعرف الاتجاهات فيها، سواء الأسفل أو الأعلى، إلا أن وجود كتابة على الأطراف «الجدران»، وإلى الأعلى، مكنته من معرفة توجهه، حتى لو كان رأساً على عقب.

وأضاف أن الحركة على متن المحطة وفي ظروف منعدمة الجاذبية تمنح الرواد حرية في الحركة وبالاتجاه الذي يرغبون فيه، ويستطيعون الدوران كما يشاؤون، مع معرفتهم بالأرض والسقف، إلا أنهم يشعرون بمتعة خاصة في ظل مرونة الحركة.