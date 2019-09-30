محمد بن زايد وأمين حزب الشعب الأوروبي يبحثـان نشر قيـم التسامـح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، أنطونيو إستوريز وايت، الأمين العام لحزب الشعب الأوروبي عضو البرلمان الأوروبي.

وبحث سموه وأنطونيو إستوريز، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وخاصة في المجالات البرلمانية.

وتبادل سموه والضيف الأوروبي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتناولا أهمية دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار في مختلف المجالات، إضافة إلى نشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين الشعوب.

حضر اللقاء الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.(وام)