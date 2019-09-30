الأمن القومي التركي: عمليات "المخلب" متواصلة حتى تطهير شمالي العراق من "بي كا كا"

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القاهرة - سبوتنيك. أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم تحييد 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" بضربات جوية شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، اليوم الاثنين "تحييد 7 من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية على منطقة الزاب شمال العراق".

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق وخاصة في منطقة جبل قنديل، تقول إن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزن فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

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وتؤكد تركيا مضيها في استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمالي العراق، لافتة إلى أن ذلك يأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذه عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر".

وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني وتنظيمات كردية مسلحة أخرى على قائمة الإرهاب، تحاربها داخل البلاد وفي دول الجوار.

ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها ووقف عملياتها العسكرية والغارات الجوية شمالي البلاد.