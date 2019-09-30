بمشاركة فارسة روسية... اختتام بطولة دمشق الدولية لفروسية قفز الحواجز (فيديو وصور)

وأحرز الفارس الإيراني أحمد عباس رضا لقب مسابقة فئة "بيغ تور" لارتفاع 145 سم التي شهدت منافسات قوية على شوطين غير متماثلين وذلك بعد أن تجاوز حواجز هذه الفئة بزمن 61.66 ثانية دون أخطاء وحل محمد جوبراني ثانياً بزمن 59.56 ثانية و هاني بدران ثالثاً بزمن 60.45 ثانية بأربعة أخطاء لكل منهما.

وتوج الفارس ليث العلي بلقب مسابقة فئة ميديوم تور لارتفاع 130 سم التي جرت منافساتها على شوط أصلي وشوط ترجيحي

© Sputnik . Mohammad Damour مشاركة روسية في بطول دمشق للفروسية

وذلك بعد أن أنهى مسلك المباراة بزمن 48.61 ثانية تلاه محمد جوبراني بزمن 51.67 ثانية وجاءت الفارسة شام الأسد في المركز الثالث بزمن 52.88 ثانية.

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أما فئة سمول تور لارتفاع 120 سم فقد تنافس فيها الفرسان على شوطين الأول أصلي والثاني جولة تمايز وانتهت بفوز الفارسة آية حمشو بالمركز الأول بزمن 41.25 ثانية تاركة المركز الثاني للفارس اللبناني طوني عساف بزمن 22ر44 ثانية والثالث لهاني بدران بزمن 45.94 ثانية.

وانطلقت النسخة الأولى من البطولة في عام 2010 وتوقفت لسنوات نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا ولكنها عادت في العام الماضي لتنطلق مجدداً بنسختها الثانية وبتصنيف نجمة واحدة دوليا.

وجدير ذكره أنه بالتزامن مع اختتام بطولة دمشق الدولية لفروسية قفز الحواجز بنسختها الثالثة اليوم، حقق الفارس السوري أحمد

© Sputnik . Mohammad Damour مشاركة روسية في بطول دمشق للفروسية

حمشو المركز الأول في بطولة موسكو الدولية للفروسية المؤهلة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.