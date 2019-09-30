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© AP Photo / Richard Drew
وقال فيرشينين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي "لقد حقق الشعب السوري بمساعدة روسيا، انتصارا حاسماً على الإرهاب. لقد تم تدمير القوى الرئيسية لداعش، وجبهة النصرة [التنظيمان المحظوران في روسيا]، وغيرها من الجماعات التي أقرها مجلس الأمن الدولي كجماعات إرهابية. لكن القضاء على الإرهابيين، بما في ذلك البؤر الكبرى كإدلب، ينبغي أن يستمر، مع أقصى قدر من مراعاة أمن وسلامة المدنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: تم القضاء على "داعش" و"النصرة" في سوريا لكن يجب مواصلة القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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