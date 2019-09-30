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الخارجية الروسية: تم القضاء على "داعش" و"النصرة" في سوريا لكن يجب مواصلة القتال

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© AP Photo / Richard Drew

الأمم المتحدة - سبوتنيك. أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أنه تم القضاء على القوى الرئيسية لتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين [المحظوران في روسيا وعدد من الدول]، لكن "يجب مواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا، خاصة في إدلب".

وقال فيرشينين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي "لقد حقق الشعب السوري بمساعدة روسيا، انتصارا حاسماً على الإرهاب. لقد تم تدمير القوى الرئيسية لداعش، وجبهة النصرة [التنظيمان المحظوران في روسيا]، وغيرها من الجماعات التي أقرها مجلس الأمن الدولي كجماعات إرهابية. لكن القضاء على الإرهابيين، بما في ذلك البؤر الكبرى كإدلب، ينبغي أن يستمر، مع أقصى قدر من مراعاة أمن وسلامة المدنيين".

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