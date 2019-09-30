المالكي: إعلام الحوثي يطلق ادعاءات مضللة









اسماء السيد - الرياض: أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، اليوم الاثنين، أن إعلام الحوثي خرج بمسرحية مؤخرا أطلق فيها ادعاءات مضللة.

وأوضح رداً على سؤال حول نشر جماعة الحوثي فيديو حول استهداف قوات سعودية: "لا نرد على إعلام الميليشيات الحوثية وتضليله للرأي العام الدولي والإقليمي".

إلى ذاك، أكد المالكي أن جماعة الحوثي لم تلتزم باتفاق ستوكهولم وتواصل تهديدها للسلم الدولي، وأن الحل السياسي في اليمن يبدأ مع قبول "الميليشيات" بقرار الأمم المتحدة 2216.

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وأضاف"ميليشيات الحوثي تواصل استخدام الحديدة لإطلاق الصواريخ الباليستية"، مؤكدا أنها تستعمل المناطق السكنية منصة لإطلاق الصواريخ.

كما أوضح أن جماعة الحوثي تطلق الصواريخ الباليستية من عمران وصنعاء وصعدة.

وأكد أن كافة المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، تعمل بكافة إمكانياتها.

وأشار إلى أن "الدول في التحالف تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين".