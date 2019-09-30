ولي العهد السعودي: هجمات أرامكو عمل حرب من إيران

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وقال الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة سي.بي.إس "إذا لم يتخذ العالم عملا قويا وصارما لردع إيران، سنرى المزيد من التصعيدات التي ستُهدد مصالح العالم".
لكنه قال إنه يفضل حلا سياسا لأنه "أفضل بكثير من الحل العسكري". وأضاف أن حربا بين المملكة العربية السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.
كذلك حذّر ولي العهد من أن النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران، قائلا: "إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران سنرى مزيداً من التصعيد".
كما أوضح الأمير محمد أن جريمة مقتل جمال خاشقجي مؤلمة جدا، وسيحاسب كل مسؤول عنها، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية.
من Euronews
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ترامب يريد لقاء المخبر الذي فتح عليه أبواب إجراءات العزل
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، أمس الأحد، إنّه يُريد مقابلة المخبر المجهول الذي كشف عن مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في أواخر تموز/أيلول الماضي. ومنذ أن أبلغ عنصر استخبارات المسؤولين عنه بأنّ الرئيس الجمهوري "طلبَ تدخّل" أوكرانيا عبرَ التحقيق في نشاطات خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن، يتحدّث الديموقراطيّون والجمهوريّون عن صدقيّة هذا المخبر ويتبادلون اتّهاماتٍ بالفساد. وكتب ترامب على تويتر الأحد "على غرار أيّ أميركي، أنا أستحقّ أن ألتقي بمَن يتّهمني" وبأيّ شخص زوّده بالمعلومات. وأضاف محذّراً "هل كان هذا الشخص يتجسّس على رئيس الولايات المتّحدة الأميركيّة؟ عواقب وخيمة!". وفي محادثته الهاتفيّة نهاية تمّوز/يوليو مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، مارس ترامب ضغوطاً على كييف، بحسب قراءة الديمقراطيين لتقرير المخبر، رابطاً ضمناً التحقيق حول بايدن بصرف مساعدات أميركيّة. وفتح الديموقراطيّون هذا الأسبوع تحقيقًا بحقّ ترامب بهدف عزله، وهو أمر مستبعد حتّى الآن. وفي حال صوّت مجلس النوّاب حيث الغالبيّة الديموقراطيّة، على عزل ترامب، وهو ما قد يحصل الشهر المقبل، يتعيّن على مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الجمهوريّة التصويت على هذه الإجراءات بالثلثين. تحقيق مكثف بشأن بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني ما نعرفه عن أنشطة ابن بايدن في أوكرانيا قلق أوكراني على مستقبل العلاقات مع واشنطن بعد استقالة المبعوث الأميركي
Euronews (Ar)
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بابا الفاتيكان في قداس خاص.. يسدل الستار عن نصب تذكاري للمهاجرين ويذكّر بمعاناتهم
ألقى البابا فرانسيس كلمة له بساحة القديس بطرس في الفاتيكان خلال مراسم قدّاس خاص وبحضورالآلاف أغلبهم من المهاجرين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين والمهاجرين، كما أسدل الستار عن نصب تذكاريّ للتذكير بمعاناتهم. وتمحورت كلمة البابا حول المعاناة التي يعيشها المهاجرون بعد وصولهم إلى بر الأمان قائلاً: "إنه لا يمكننا أن نتجاهل مأساة الأشكال القديمة والجديدة للفقر والإنعزال والإزدراء والتمييز التي يعاني منها المهاجرون". و أضاف:"لا يمكننا أن نظل غير مكترثين وقلوبنا ساكنة أمام معاناة الكثير من الأبرياء.. فيجب ألا نفشل في الإستجابة". هذا ولفت البابا إلى خطورة التجارة بالأسلحة التي تغذي الحروب وتسبب هذه المآسي، مشيراً إلى أن البلدان التي تنتجها وتبيعها هي غالباً من ترفض استقبال اللاجئين الذين يعتبرون نتاج ما صنّعته هذه الدول. ويقول: "أشعر بأنني قريب من معاناة وآمال الشعب الكاميروني المحبوب. أدعو الجميع إلى الصلاة حتى يكون الحوار مثمراً ويؤدي إلى حلول سلام صحيحة ودائمة، من أجل الجميع". ويذكر أن والدا البابا الأرجنتيني فرانسيس والبالغ من العمر 82 عاماً كانا من بين المهاجرين من إيطاليا ويعتبر من أكثر الداعمين لحقوق اللاجئين في الوقت الذى يشهد فيه العالم صعوداً لأحزاب اليمين الشعبوية المناهضة لهم في بلدان أوروبية مختلفة حسب ما صرح به البابا في كلمته. للمزيد على يورونيوز: مصرع سبعة أتراك في غرق قارب للمهاجرين في اليونان شاهد: احتفال على متن سفينة أنقذت مهاجرين وتلقت إذنا بالتوجه إلى جزيرة إيطالية شاهد: اعتراض زورقين يقلان مهاجرين غير شرعيين على ساحل كينت البريطاني
Euronews (Ar)
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فيديو: تكريمٌ شعبي وشخصيات أجنبية في وداع شيراك الأخير
تدفق آلاف الفرنسيين الأحد على باريس لإلقاء نظيرة أخيرة على رئيسهم الأسبق جاك شيراك ، في عملية تكريم شعبية عشية موكب رسمي الإثنين بحضور العديد من الشخصيات الأجنبية. وبدأ هذا التكريم لشيراك الذي كان لأربعين عاماً من أهم الشخصيات التي طبعت الحياة السياسية في فرنسا بما له وما عليه، بموكب ديني أمام جثمانه. ووقف مواطنون منذ الصباح، أحيانا تحت المطر، في وسط مجمع ليزانفاليد العسكري بباريس المعلم الذي يضم خصوصاً قبر نابليون، قبل السماح لهم بإلقاء نظرة على النعش الذي وضع عند مدخل كاتدرائية سان لوي ديزانفاليد. ووضع النعش الذي لف بالعلم الفرنسي تحت صورة عملاقة لشيراك وبين عمودين أحدهما بألوان العلم الأوروبي والثاني بألوان العلم الفرنسي. وأثارت وفاة شيراك الخميس عن 86 عاماً، الإنسان الذي كان محباً للحياة والسياسي اليميني المريض منذ سنوات طويلة، حزناً في فرنسا التي رأسها لمدة 12 عاماً (1995-2007) بعد أن شغل منصب رئيس بلدية باريس من 1977 الى 1995. وبين الخميس والسبت حضر نحو خمسة آلاف شخص، بينهم يافعون، لتوقيع سجلات التعازي التي وضعت في قصر الإليزيه حتى مساء الأحد، معبرين عن إعجابهم بالرجل الذي أطلق منذ 2002 عبارة "بيتنا يحترق" في مواجهة التغيرات المناخية. كما قال "لا" لحرب العراق الثانية واعترف بمسؤولية فرنسا في تهجير اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. وبحسب استطلاع لمعهد "ايفوب" نشرته صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، فان جاك شيراك الذي زادت شعبيته بعد إنسحابه من العمل السياسي، بات يعتبر من الفرنسيين أفضل رئيس للجمهورية الخامسة (منذ 1958)، بالتساوي مع شارل ديغول. وفضل كثيرون تجاهل قضايا ارتبطت باسم الرجل الذي كان في 2011 أول رئيس دولة فرنسي سابق يصدر بحقه حكم جزائي بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس. وكتبت صحيفة لوجورنال دو ديمانش "شيراك لم يكن بالتأكيد ملاكاً. هذا المحب للحياة (...) تجاوز بالتأكيد الخطوط الصفراء، وكان ذلك ثمن السعي وراء السلطة"، مشيدة مع ذلك بـ "رفيق الفرنسيين" و"خصاله" وهي "البساطة والإقدام والمقاومة والطموح، لخدمة مصالحه طبعاً ولكن أيضا لخدمة بلاده". نحو 30 قائدً أجنبياً في وداع شيراك وستقام الإثنين، وهو يوم حداد وطني، عند الساعة 09,30 (07,30 بتوقيت غرينتش) أولاً مراسم للعائلة قبل مراسم تكريم عسكرية في باحة مبنى ليزانفاليد بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون. وسيقام موكب ديني برئاسة ماكرون الساعة 12,00 بكنيسة سانت سولبيس بباريس. ومن المقرر أن يحضر عديد القادة الأجانب جنازة شيراك. وأعلن نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة حضورهم. وكان الرئيس الألماني ورئيس الحكومة البلجيكية ورئيس المفوضية الأوروبية أعلنوا منذ الجمعة حضورهم. ثم تتالت الإعلانات وبين من أعلنوا حضورهم الرؤساء الروسي والإيطالي والكونغولي ورئيسا حكومتي المجر ولبنان. كما أعلن قادة سابقون تزامنت فترات حكمهم مع عهد شيراك حضورهم بينهم المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر ورئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو والرئيس السنغالي الاسبق عبدو ضيوف. وسيحضر الجنازة الطبقة السياسية الفرنسية كلها حتى رئيسة اليمين المتطرف مارين لوبن التي كان والدها اعتبر شيراك "عدوا". وخلال تطورات الأحداث الشائكة أحياناً، كان شيراك باستمرار يرفض بلا هوادة اليمين المتطرف ويملك حس التعايش الوطني ويحمل المقاربة الديغولية لدور فرنسا الدولي بإعتبارها قوة توازن ومخاطبا للجميع. وكان شيراك تولى الرئاسة الفرنسية مرتين ورئاسة بلدية باريس ثلاث مرات. كما تولى منصب رئيس الوزراء مرتين (1974-1976 و1986-1988). وكان أسس حزبين هما التجمع من اجل الجمهورية والاتحاد من اجل حركة شعبية. وتولى العديد من الحقائب الوزارية منذ ان كان في سن 34 عاما كما انتخب نائباً. للمزيد على يورونيوز: نحو 30 رئيساً يعلنون مشاركتهم في مراسم دفن الرئيس الفرنسي جاك شيراك لماذا رفض جاك شيراك الرئيس الفرنسي الراحل المشاركة في الحرب على العراق؟
Euronews (Ar)
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بن سلمان: الحرب مع إيران قد تتسبب بانهيار الاقتصاد العالمي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.