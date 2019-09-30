شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء العدل بدول " التعاون " يبحثون فى مسقط تعزيز التعاون القانونى والقضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختتمت في العاصمة العمانية "مسقط" أعمال الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد بمقر الهيئة الاستشارية لدول التعاون برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل بسلطنة عمان.

ترأس وفد الدولة في الاجتماع المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وعضوية سعادة القاضي جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي.

Advertisements

وشمل جدول أعمال الاجتماع موضوعات عدة من بينها توصيات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل التي عقدت بالأعوام 2017 - 2019 تنفيذا لقرارات معالي وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين الذي عقد بالسعودية في أكتوبر 2016م، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بين وزارات العدل والتي سيكون إقرارها تفعيلا للمسيرة وترسيخا لأطر التعاون ودعما لمسيرة التكامل العدلي والقانوني والقضائي تحقيقا للأهداف المباركة لهذا المجلس.

كما ناقش وزراء العدل بدول التعاون اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الأعضاء، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الأسري وعددا من التوصيات والقرارات التي من شأنها تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول مجلس التعاون.