الأمن الجزائرى يلقى القبض على أستاذ جامعى يزور الأوراق النقدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الأمن فى دائرة سيدي ابراهيم بسيدي بلعباس بالجزائر، اليوم الإثنين، القبض على أستاذ جامعى لقيامة بتزوير أوراق نقدية. وقالت صحبفة "النهار الجزائرية" أن قوات الأمن حجزت ورقة نقذية مزورة من فئة 2000 وطابعتين وجهاز نسخ سكانار وجهاز كمبيوتر بمنزله.

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