شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنح عمرة لأهالى ضحايا حريق مستشفى الوادى بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت السعودية، عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي ضحايا، حريق، مستشفى الأم والطفل بولاية الوادي بالجزائر-وفقا لصحيفة النهار الجزائرية وجدّد السفير السعودي بالجزائر، عبد العزيز العميريني، تعازيه لأهالي الضحايا، راجيا من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان. وجاء في بيان للسفير:على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمّت بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي والتي راح ضحيتها 8 مواليد جدد”. Advertisements وتابع :"ومواساةً لأهاليهم، سيتم تخصيص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي الضحايا راجياً من المولى عزّ وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تمنح عمرة لأهالى ضحايا حريق مستشفى الوادى بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.