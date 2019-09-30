شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم..اتصالا هاتفيا من أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية ، حسبما نشرت وكالة وام للانباء. Advertisements و بحث و المستشارة الألمانية خلال الاتصال الهاتفي علاقات الصداقة و أوجه التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما. واستعرض الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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