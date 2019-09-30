شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة الأولية للشارة الخشبية فى تعليم مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت اليوم فعاليات الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي يُنظمها النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة بمقر مركز التدريب الكشفي في العزيزية ، التي يُشارك فيها عدد من المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط الدراسة ، حسبما نشرت وكالة واس .

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وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد محمد قدير أن الدراسة التي تُقام بنظام التأهيل المستمر تتضمن عدداً من الجلسات التدريبية النظرية والتدريب العملي ، حيث سيتلقى الدارسون جلسة عن الحركة الكشفية تتضمن تعريفها وأهدافها ومبادئها ووسائلها وتنظيمها ، وتاريخ الحركة الكشفية عالمياً وعربياً ومحلياً، إضافة إلى الهيكل التنظيمي لجمعية الكشافة العربية السعودية ، وجلسة تدريبية عن الطريقة الكشفية ، ومكونات وألوان الزي الكشفي .

وفي الجانب العملي سيمارس الدارسون التقاليد الكشفية التي تتضمن النداءات والتشكيلات والزيارات الصباحية والاصطفاف وتحية العلم الوطني ، وتختتم الدراسة بمخيم تُطبق فيه الأسس الكشفية كالطهي الخلوي وإيقاد النار والعُقَد والربطات الكشفية .