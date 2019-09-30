شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السودانى يبحث مع مسئولة فرنسية تعزيز العلاقات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث الدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، اليوم الاثنين في باريس، مع مديرة الخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أوديل رونو سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال البدوي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن اللقاء تطرق إلى أفضل السبل في قضية إعفاء ديون السودان الخارجية والخطوات الواجب اتباعها من قبل حكومة السودان خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع بعثة صندوق النقد الدولي المختصة لجهة الإصلاح النقدي والمالي.

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وأشار إلى أن وزارته أطلقت برنامجا لإصلاح الجانب المالي عن طريق تعبئة الموارد وضبط المصروفات وصولا إلى عجز مستهدف قابل للتحكم بالاستدانة من الجهاز المصرفي والوصول إلى نسبة تضخم معقولة وتخصيص موارد لدعم مشروع مكافحة الفقر وتحقيق أهداف القطاع الإجتماعي.

وأفاد البدوي بأن اللقاء استعرض آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ونشاط القطاع الخاص الفرنسي لدعم الاقتصاد السوداني، في إطار المنفعة المتبادلة بين الجانبين.