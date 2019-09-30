"بيدرسون" يشكر جهود الدول الضامنة بشأن اللجنة الدستورية بسوريا

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

المبعوث الأممي إلى سوريا في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي:

- سأوجه الدعوة لنحو 150 سوريا للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة

- أعضاء اللجنة سيعدّون إصلاحات دستورية

- الشعب السوري وحده وليس الأجانب هو من سيصيغ الدستور والأمم المتحدة ستكون مجرد ميسر

- ناشد المجلس بأن يظل متحدا في إطار جهود الأمم المتحدة

أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، الإثنين، عن شكره "العميق" للجهود التي بذلتها حكومات الدول الضامنة لمسار أستانة؛ تركيا وروسيا وإيران، في سبيل التوصل إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.

جاء ذلك خلال إفادة قدمها بيدرسون أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقدة بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال: "أقدم شكري العميق للجهود التي بذلتها حكومات تركيا وروسيا وإيران، في سبيل التوصل إلى اتفاق النظام السوري والمعارضة على تشكيل اللجنة الدستورية".

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وأبلغ المبعوث الأممي أعضاء المجلس عزمه توجيه الدعوة لنحو 150 سوريا للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الدستورية، المقرر في جنيف بسويسرا في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك "بعد الحصول على موافقتهم بالمشاركة".

وأردف قائلا: "تتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، منهم 50 عضوا من الحكومة، ومثلهم من المعارضة ومثلهم من مرشحي المجتمع المدني، وسيكون 30 % من أعضاء اللجنة من النساء".

واعتبر أن "تشكيل اللجنة الدستورية هو مبادرة أمل للشعب السوري الذي عانى طويلا، وقد تم الاتفاق للمرة الأولى بين الحكومة والمعارضة على حزمة من الأمور، وسيقوم أعضاء اللجنة بإعداد إصلاحات دستورية ستحال إلى الأمة السورية لكي تنال موافقتها".

وأكد أن "الشعب السوري وحده، وليس الأجانب، هو من سيصيغ الدستور، والأمم المتحدة ستكون مجرد ميسر لضمان أن تكون العملية شاملة ومتوازنة، وستقدم المساعدة متى طلب منها ذلك".

واستدرك قائلا: "لكن اللجنة الدستورية بمفردها لن تحل الصراع في سوريا، وعلينا مواجهة الأزمة بطريقة أكثر شمولا، فالأزمة تتواصل في إدلب (شمال غرب)، والعنف مستمر في مناطق عديدة من البلاد (...)".

وناشد المبعوث الأممي مجلس الأمن الدولي أن "يظل متحدا في إطار جهود الأمم المتحدة للعمل سويا مع كل أطراف الأزمة السورية للمضي قدما في عملية جنيف وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2254".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.