لأول مرة.. عبد المهدي يتهم إسرائيل باستهداف مواقع الحشد الشعبي

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

اتهم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الاثنين، للمرة الأولى، إسرائيل مباشرة، باستهداف مواقع لـ"الحشد الشعبي" (قوات شيعية موالية للحكومة) في البلاد مؤخرا.

وقال عبد المهدي في مقابلة مع قناة الجزيرة بثتها الإثنين: "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك".

وأضاف: "الكثير من المؤشرات تدل على أن لا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل".

وأستطرد عبد المهدي: "الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة، وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا".

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وتعرضت مواقع عسكرية عدة تابعة للحشد الشعبي إلى قصف من قبل طائرات مسيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، دون اتهامات رسمية عراقية لأي طرف حتى تصريحات عبد المهدي.

وفيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من إسرائيل على تلك الاتهامات، فإن بعض مسؤوليها ألمحوا سابقا إلى ذلك في تصريحات لهم.

وفي سياق متصل، لفت عبد المهدي إلى أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود".

وأردف أن "زيارتي للسعودية (مؤخرا) كانت من أجل التهدئة وهذا يعني أن هناك استعدادا لتقديم تنازلات (دون تفاصيل)".

وأوضح عبد المهدي: "أعتقد أن السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحا لحل أزمة الخليج".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.