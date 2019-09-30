التحالف عن حديث "الحوثي" أسر جنود سعوديين: مسرحية وادعاءات

الرياض / الخليج 365

وصف تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، الإثنين، حديث الحوثيين عن أسر جنود سعوديين، بأنه "مسرحية مزعومة من إعلام مضلل، وادعاءات".

وقال المالكي، ردا على سؤال بشأن هذا الحديث الحوثي في مؤتمر صحفي بالرياض: "من غير المناسب الرد على مثل هذه الإدعاءات"، وذلك في أول تعليق للتحالف.

ووصف المالكي إعلام الحوثيين بأنه "مضلل"، مؤكدا أن حديث الأخيرة عن عملية السبت "مسرحية مزعومة".

والسبت، زعم يحيي سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أن الجماعة "حررت 350 كيلو مترًا مربعًا في المرحلة الأولى من عملية (نصر من الله)، بما فيها مواقع ومعسكرات وسقوط ثلاثة ألوية في محور نجران السعودية وأسر آلاف"، بسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

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