إزالة تمثال الساعدي يثير ضجة في الموصل (فيديو)

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وبحسب وكالة "ناس نيوز"، فإن تمثال الساعدي اختفى خلال ساعات الليل، بعد التظاهرات الحاشدة التي خرجت احتجاجاً على نقله من جهاز مكافحة الإرهاب".
© Sputnik . Nazek Mohammed
وأضاف الموقع نقلا عن مصدر أمني عراقي: "إن قوة عسكرية تابعة لقيادة عمليات نينوى أزالت التمثال الذي كان قد نُصب في حي النور بأيسر الموصل، بعد أن طوقت قوات مكافحة الشغب، أمس الأحد، التمثال لمنع الأهالي من إزالة الستار عنه " فيما تداول السكان على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر فيه التمثال قبل وبعد إزالته.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء أمس، التحاق الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي بالوزراة بعد أن أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي قرارا بإحالته إلى الأمرة في وزارة الدفاع.
وتولى الساعدي عدة مهام لقيادات العمليات العسكرية عقب سقوط الموصل و مناطق أخرى بيد تنظيم "داعش" الإرهابي في 2014، فتم تكليفه بمنصب نائب قائد قوات عمليات مكافحة الإرهاب العراقية، حيث قاد عمليات تحرير بيجي ثم ساهم في عمليات تحرير تكريت، بعد ذلك تم تكليفه بقيادة عمليات تحرير الفلوجة، وفي أوائل 2017 تم تعيينه قائداً لعمليات تحرير مدينة الموصل.
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