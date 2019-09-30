شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية فى السودان يعد بمزيد من الاستثمارات فى ولاية نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وعد السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في ولاية نهر النيل (إلى الشمال من الخرطوم) خاصة بعد النجاح الذي حققته هذه الاستثمارات في الولاية والتي تعود بالنفع على المستثمرين السعوديين وحكومة وأهل الولاية.
وأثنى السفير السعودي، خلال لقائه اليوم الاثنين اللواء ركن عبدالمحمود حماد حسين والي ولاية نهر النيل المكلف، على التعاون المشترك في المجالات المختلفة بين المملكة والسودان.
وبحث السفير السعودي مع والي نهر النيل وضع الاستثمارات السعودية في الولاية المتمثلة في المشاريع الزراعية وقطاع اللحوم، والصناعات الأخرى.
وأطلع والي نهر النيل السفير السعودي على التسهيلات التي قدمتها الولاية، بتوفير المناخ وتهيئته من أجل النهوض بهذه الاستثمارات التي لها مكاسب اقتصادية تعود فوائدها على المملكة والولاية..مرحبا بقدوم المستثمرين السعوديين لولاية نهر النيل، مشيدا بجهود المملكة طيلة الفترات الماضية.
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