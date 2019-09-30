شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مراقبة السموم بالرياض يحصل على اعتماد "CAP" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حصل مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض على اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض "CAP"، وذلك بعد اجتيازه التقييم لهذا الاعتماد ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

Advertisements

ويُعد أول مركز على مستوى الشرق الأوسط يحصل على هذا النوع من الاعتماد ، الذي يشمل مجال فحص المخدرات والطب الشرعي مع الفحوصات التأكيدية لها ويعكس هذا الاعتماد توفير المختبر لخدمات عالية الجودة وبأقل التكاليف.

يُذكر أن الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض College of American Pathologists ، تتكون من مجموعة كبيرة من العلماء المتخصصين في الخدمات الصحية وعلم الأمراض.