وقال القرملي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "علاقاتنا الثنائية مع روسيا تعزز وتتوسع باستمرار. سمو الأمير وزير الطاقة سيقوم بزيارة لموسكو خلال أسبوع".
وعن العلاقات بين البلدين في قطاعي السياحة والطيران قال القرملي "اختارت بلادي روسيا الاتحادية ضمن المجموعة الأولى من 49 بلدا يستطيع مواطنوها الحصول على الفيزا السياحية الإلكترونية بكل بسهولة ويسر. نحن نتطلع إلى تدشين اتصال جوي مباشر بين البلدين، الأجواء الجوية القانونية مهيئة لأي شركة (طيران) من البلدين لتسيير رحلات جوية".
وفي رد على سؤال عما إذا كان سيتم السماح لغير المسلمين بزيارة مكة والمدينة، قال القرملي "نرحب بكل السياح الروس، ولكن مكة والمدينة ستبقيان مقتصرتان على المسلمين".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "الفيزا السياحية"... السعودية تحسم الجدل حول دخول غير المسلمين مكة والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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