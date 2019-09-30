وبينت المشاهد وزير الدفاع وهو يجري الاتصالات بالقادة الميدانيين للاطلاع على سير العملية، ويتفقد مسرح العمليات بعد انتهاء العملية ويظهر وهو يصعد إلى إحدى المدرعات السعودية ويقودها.
وأوضحت المشاهد فرار قيادات للجيش السعودي على متن المدرعات في بداية اشتعال المعركة، واستخدامهم للمجندين ممن وصفتهم الجماعة بالمرتزقة اليمنيين دروعا على ظهور المدرعات بالعشرات.
وقالت المسيرة إنه مما "يثير الصدمة ظهور عدد كبير من الأسرى الأطفال الذين جندهم الجيش السعودي كمرتزقة من اليمن وعددهم بالآلاف".
وعملية "نصر من اللهه" هي عملية عسكرية قالت الجماعة إنها نفذتها داخل الأراضي السعودية على عمق 500 كم في منطقة نجران، وأسفرت عن أسر أكثر من 2000 فرد من العسكريين من جنسيات مختلفة بينهم سعوديون.
ووصف متحدث القوات المسلحة التابعة للجماعة، يحيى سريع، تلك العملية بأنها "أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان، واستمرت لأشهر عدة".
وتابع سريع أن من نتائج العملية "سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات العدو بالكامل، واغتنام مئات الآليات والمدرعات خلال العملية الكبرى، ووقوع الآلاف من عناصر قوات العدو في الأسر، بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي".
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد لأول مرة لوزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" يقود مدرعة للجيش السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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