بيدرسون: شبح الانفجار الإقليمي بسبب أزمة سوريا ما زال يلوح بالأفق

وأضاف بيدرسون في كلمته بمجلس الأمن حول سوريا أن نصف ممثلي المجتمع المدني باللجنة الدستورية السورية من النساء
وحذر من المعاناة المستمرة في سوريا، واليأس المنتشر بين السوريين.
وأوضح أن الشعب السوري هو من سيوافق على الدستور الجديد، مؤكدا أن اللجنة الدستورية لن تحل الأزمة السورية بمفردها.
وأكد بيدرسون أن شبح الانفجار الإقليمي بسبب أزمة سوريا ما زال يلوح بالأفق.
وشدد المبعوث الأممي إلى سوريا على ضرورة تمكين السوريون في الداخل والخارج من المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في سوريا حيوي وسيمهد الطريق أمام العملية السياسية.
وقال إن "الصدامات بين القوات الأجنبية في سوريا متواصلة واحترام سيادتها غير محترم".
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