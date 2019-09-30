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وقال القرملي في حديث لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين، "ليس لدي أي معلومات عن رسائل سعودية إلى إيران، وإنما نحن علنا، ندعوها إلى الكف عن التصعيد واختيار التهدئة وتغيير سلوكها في المنطقة، وهو ما سيدفعنا إلى فتح صفحة جديدة مع إيران".
© Sputnik . Sergey Guneev
أما بخصوص ما يقال عن وساطات عراقية وباكستانية للتقريب بين المملكة وإيران، أوضح السفير أنه سمع عنها في الإعلام، قائلا "لم أسمعها من أي جانب رسمي سعودي".
يشار إلى أن سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا، رائد القرملي، صرح اليوم الإثنين، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية ستتم بعد حوالي أسبوعين.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تطرق خلاله للمستجدات السياسية والأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير السعودي لدى روسيا يوضح حقيقة إرسال رسالة سعودية إلى إيران بغرض التطبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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