مدير مكتب ولي العهد السعودي ينشر فيديو له مع أسرة حارس الملك سلمان

وتم التقاط الفيديو، خلال استقبال ولي العهد السعودي، اليوم الاثنين، لأسرة الراحل.

وعبر محمد بن سلمان، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد عبد العزيز الفغم، مؤكدا أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلا الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته

وكان بدر العساكر، نعى اللواء عبد العزيز الفغم، حارس الملك سلمان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أمس الأحد: "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء ⁧‫عبدالعزيز الفغم‬⁩ من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان".

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وتابع "اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك...وأسكنه جنتك، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح السبت، عن المتحدث باسم شرطة مكة، قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا: "كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".

وأوضح البيان "دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، ما أدى لإصابة اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".

وأضاف "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن داخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن".

وأكد البيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين في المنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية".