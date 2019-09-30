نحو 300 ألف دولار تبرعات من روسيا لإعادة تأهيل مدرسة في دمشق

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موسكو - سبوتنيك. وفي معرض تعليقه على نتائج الزيارة التي قام بها وفد روسي إلى دمشق قال هيرموغينيس (كورشوكوف) في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": بلغ متوسط المبلغ الذي تم جمعه نحو 300 ألف دولار".
© Sputnik . Mohammed Damour
افتتاح مدرسة عريقة بدمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إحياءها
وزار وفد مجموعة العمل بين الأديان التابعة لمجلس التعاون مع المؤسسات الدينية سوريا في الفترة من 21 إلى 25 أيلول/ سبتمبر الجاري في إطار مهمة إنسانية. وتضم مجموعة العمل ممثلين عن الطوائف المسيحية والإسلامية في روسيا.
© Sputnik . Mohammed Damour
افتتاح مدرسة عريقة بدمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إحياءها
وتم تأسيس مجموعة العمل بين الأديان في عام 2017.
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