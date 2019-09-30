نحو 300 ألف دولار تبرعات من روسيا لإعادة تأهيل مدرسة في دمشق

موسكو - سبوتنيك. وفي معرض تعليقه على نتائج الزيارة التي قام بها وفد روسي إلى دمشق قال هيرموغينيس (كورشوكوف) في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": بلغ متوسط المبلغ الذي تم جمعه نحو 300 ألف دولار".

© Sputnik . Mohammed Damour افتتاح مدرسة عريقة بدمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إحياءها

وزار وفد مجموعة العمل بين الأديان التابعة لمجلس التعاون مع المؤسسات الدينية سوريا في الفترة من 21 إلى 25 أيلول/ سبتمبر الجاري في إطار مهمة إنسانية. وتضم مجموعة العمل ممثلين عن الطوائف المسيحية والإسلامية في روسيا.

Advertisements

© Sputnik . Mohammed Damour افتتاح مدرسة عريقة بدمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إحياءها

وتم تأسيس مجموعة العمل بين الأديان في عام 2017.