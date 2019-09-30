رئيس الأركان الجزائري: الأمن أمر أساسي لإجراء الانتخابات

وأضاف الفريق، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تكتسي أهمية قصوى، ويتم التحضير الجدي لها ماديا ومعنويا، مشيرا إلى أن الانتخابت مرحلة هامة من المراحل التي سيجتازها الشعب الجزائري بكل عزيمة وإصرار، حسبما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية.

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وشدّد الفريق على الاهتمام الشديد بالمقاربة الأمنية، فالجزائر الآمنة والمستقرة والقادرة على حفظ سيادتها واستقلالها الوطني ووحدتها الترابية والشعبية، والقادرة على صون مقومات شخصيتها وحمايتها، هي جزائر قابلة للتطور على أكثر من صعيد وقابلة للنهوض في كافة المجالات.

في سياق آخر، قال بلهادي عيسى رئيس جبهة الحكم الراشد، في الجزائر إنه سحب ملف التقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنه سيخوض المنافسة المقررة خلال ديسمبر/كانون الأول، تحت شعار "نعم للتغيير من أجل جزائر حرة".

وفيما يتعلق باستمرار الاحتجاجات في الشارع الجزائري، والاعتراض على الذهاب نحو الانتخابات الرئاسية، أوضح عيسى أن الجزء الأكبر من الهيئة الناخبة بما يتجاوز 75% مع الذهاب للانتخابات الرئاسية.

وتابع أن النسبة المتبقية من الحراك، يحملون شعارات ومطالب، تعبر عن أجندات مختلفة، وأن بعضهم يدافع عن سجناء الرأي، وبعض رجال السلطة، وكذلك بعض المحسوبين على فرنسا.