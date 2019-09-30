- 1/2
- 2/2
وأضاف الفريق، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تكتسي أهمية قصوى، ويتم التحضير الجدي لها ماديا ومعنويا، مشيرا إلى أن الانتخابت مرحلة هامة من المراحل التي سيجتازها الشعب الجزائري بكل عزيمة وإصرار، حسبما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية.
© AFP 2019 / FAROUK BATICHE
في سياق آخر، قال بلهادي عيسى رئيس جبهة الحكم الراشد، في الجزائر إنه سحب ملف التقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنه سيخوض المنافسة المقررة خلال ديسمبر/كانون الأول، تحت شعار "نعم للتغيير من أجل جزائر حرة".
وفيما يتعلق باستمرار الاحتجاجات في الشارع الجزائري، والاعتراض على الذهاب نحو الانتخابات الرئاسية، أوضح عيسى أن الجزء الأكبر من الهيئة الناخبة بما يتجاوز 75% مع الذهاب للانتخابات الرئاسية.
وتابع أن النسبة المتبقية من الحراك، يحملون شعارات ومطالب، تعبر عن أجندات مختلفة، وأن بعضهم يدافع عن سجناء الرأي، وبعض رجال السلطة، وكذلك بعض المحسوبين على فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الجزائري: الأمن أمر أساسي لإجراء الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.