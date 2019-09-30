دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تقدم الإصدار التجريبي من EMUI 10 قريباً لعدد 33 من هواتف وأجهزة الشركة ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد هواوي لدفع الإصدار التجريبي من واجهة EMUI 10 لمجموعة جديدة من إصدارات الشركة، وقد كشفت هواوي عن قائمة بالإصدارات المقرر دقع الإصدار التجريبي إليها والتي تشمل 33 هاتف مع بعض الأجهزة اللوحية.

تشمل القائمة الجديدة من إصدارات الشركة المقرر تحديثها بالإصدار التجريبي من EMUI 10 كل من هواتف هواوي وHonor معاً، إلى جانب اثنان من أجهزة هواوي اللوحية، على أن يتم دفع التحديث بين شهري أكتوبر وحتى شهر ديسمبر.

هواتف هواوي المقرر تحديثها بالإصدار التجريبي المفتوح من EMUI 10

هواتف P30 وP30 Pro في منتصف شهر أكتوبر

Mate 20 وMate 20 Pro وMate 20X 4G وأيضاً Mate 20 RS Porsche في نهاية شهر أكتوبر

Honor 20 وHonor 20 Pro وHonor V20 وHonor Magic 2 في نهاية شهر أكتوبر

هاتف Enjoy 8s وP Smart+ 2019 في منتصف شهر نوفمبر

Honor 10 Youth Edition وHonor Honor 20i في منتصف شهر نوفمبر

هاتف Mate 10 وMate 10 Pro وMate 10 Porsche وأيضاً Mate RS Porsche في نهاية شهر نوفمبر

هواتف هواوي المقرر تحديثها بالإصدار التجريبي المغلق من EMUI 10

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هاتف هواوي nova 4e و Mate 20 Lite وEnjoy 10 Plus في بداية شهر أكتوبر

هواوي P20 وP20 Pro في نهاية شهر أكتوبر

Mate 20X 5G في بداية شهر نوفمبر

Nova 5 Pro في منتصف نوفمبر

جهاز هواوي اللوحي Tab M6 8.4 وTab M6 10.8 في منتصف شهر نوفمبر

nova 4 نهاية شهر نوفمبر

Honor 10 و Honor V10 و Honor 8X في نهاية شهر نوفمبر

Honor 9X وHonor 9X Pro في منتصف شهر ديسمبر

يذكر أن جدول هواوي الزمني لدفع التحديثات نشر رسمياً على Weibo، كما أشارت هواوي أن هذه القائمة هي قائمة أولية، على أن تضيف مزيد من إصدارات الشركة خلال الأشهر المقبلة.

المصدر

المصدر

هذا الموضوع هواوي تقدم الإصدار التجريبي من EMUI 10 قريباً لعدد 33 من هواتف وأجهزة الشركة ظهر على التقنية بلا حدود.