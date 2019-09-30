شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السودانية: 48 إصابة بحمى الضنك فى ولاية كسلا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 48 إصابة بحمى الضنك في ولاية كسلا (شرق السودان)، لافتة إلى أنه لم تُسجل أية وفيات فيها.
وقالت وزارة الصحة السودانية، إن عدد الإصابات بالكوليرا في ولايتي "النيل الأزرق" (جنوب السودان)، وسنار (شمال النيل الأزرق)، بلغ 216 إصابة منذ 28 أغسطس الماضي، فيما بلغ عدد وفيات المرض 8 حالات.
ولفت تقرير للجنة الفنية لمجابهة انتشار الكوليرا، إلى أن 61 % من الإصابات سُجلت وسط النساء، فيما بلغت أعلى نسبة إصابة للأعمار فوق 45 عاما.
وأكد المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور بابكر محمد علي، خلو الولاية من الإصابات بالكوليرا، مؤكدا المحافظة على معدلات الإصابة بالملاريا عند 3,5 %.
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