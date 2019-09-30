شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى سعودى: علاقاتنا مع روسيا تتعزز وتتوسع باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن السفير السعودي لدى روسيا رائد القرملي، اليوم الاثنين، أن السعودية اختارت روسيا ضمن مجموعة من 49 دولة يستطيع مواطنوها الحصول على التأشيرة السياحية بسهولة، قائلًا: "علاقاتنا الثنائية مع روسيا تتعزز وتتوسع باستمرار".

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وقال القرملي -في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية-: "اختارت المملكة روسيا الاتحادية ضمن المجموعة الأولى من 49 بلدًا يستطيع مواطنوها الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية بكل سهولة و يسر، إننا نتطلع إلى تدشين اتصال جوي مباشر بين البلدين، الأجواء الجوية القانونية مهيئة لأي شركة (طيران) من البلدين لتسيير رحلات جوية".

وفي رد على سؤال ما إذا كان سيتم السماح لغير المسلمين بزيارة مكة والمدينة، قال القرملي: "نرحب بكل السياح الروس، ولكن مكة والمدينة ستبقيان مقتصرتين على المسلمين".