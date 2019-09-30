"التحالف العربى": ميليشات الحوثى تواصل تهديد الأمن الإقليمى والسلام الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى فى اليمن، العقيد تركى المالكى، أن ميليشات الحوثى تواصل تهديد الأمن الإقليمى والسلام الدولى. ، لافتا إلى أن قنوات التحالف دمرت أكثر من زورق تابع لقوات الحوثيين.
وأضاف العقيد تركى المالكى، خلال مؤتمر صحفى له، أن قوات التحالف تعمل على تحييد قدرات ميليشيات الحوثي فى استخدام الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، مؤكدا أن ميليشيات الحوثى تواصل استخدام الحديدة لإطلاق الصواريخ الباليستية
وأشار العقيد تركى المالكى ، إلى أنه تم استهداف ورش لتصنيع الزوارق المفخخة تابعة لميليشيات الحوثي على السواحل اليمنية، مشددا على أن هذه الميليشيات مستمرة فى القصف العشوائي على المدنيين.
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