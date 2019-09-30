شكرا لقرائتكم خبر عن الإسيسكو تحتضن أعمال الاجتماع الثالث للجنة العليا لجائزة المملكة للإدارة البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتضن مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - اليوم, أعمال الاجتماع الثالث للجنة العليا لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، ترأسه رئيس اللجنة العليا للجائزة الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الطريقي، والمدير العام للإيسيسكو الأمين العام للجائزة الدكتور سالم بن محمد المالك.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، شارك فى الاجتماع عن هيئة الأرصاد بالمملكة، بندر بن دليم الأسمرى ، والدكتور محمد القحطاني ، والدكتور أحمد الأنصاري، وعن الإيسيسكو الدكتورة أمينة الحجري ، ومحمد الغماري ، والدكتور أحمد سعيد أباه ، والدكتور محمد نبيل أنور ، ونجيب الغياتي ، والدكتور عبد المجيد طريبق ، والدكتور المحجوب بنسعيد ، وسامي القمحاوي ، وعلي أقديم ، وأمين الرحمان الشركي ومثل البنك الإسلامى للتنمية فى الاجتماع الدكتور عبد الحكيم الواعر.

وفي افتتاح أعمال الاجتماع ، ألقى كل من رئيس اللجنة العليا للجائزة والمدير العام للإيسيسكو كلمتين شكرا فيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على عنايته الكبيرة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة ، وحرصه المتواصل على تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات ، وعلى دعمه الكريم المستمر للجائزة، مبرزَين أهمية الجائزة ، ودورها في النهوض بالبحث العلمى فى مجال البيئة والتنمية المستدامة، والتوعية بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها.

وجرى خلال الاجتماع دراسة النقاط المدرجة في جدول أعماله وهي تقديم عرض حول أنشطة الأمانة العامة للجائزة ، وتقرير أكاديمي عن الدورة الثانية للجائزة ، وعرض حول سير عملية تحكيم الجائزة ، واعتماد قائمة الفائزين بها ، والنظر في برامج العمل المستقبلية للجائزة, كما جرى الاتفاق على عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير الجائزة في جوانبها التنظيمية والأكاديمية والإعلامية.