شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك فى اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المجلس الشعبى الجزائرى "البرلمان"، فى أعمال الاجتماع الـ42 للجنة التنفيذية لاتحاد الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى الذى يبدأ غدًا بعاصمة أوغندا ، كامبالا .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفاد بيان للمجلس اليوم، أن جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين، يتضمن متابعة تقرير الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة التنفيذية في الرباط، إضافة إلى وضع مشروع جدول أعمال الاجتماع الثامن للجان الدائمة المتخصصة.

ولفت النظر إلى أن المشاركين سيكونون مدعوين لوضع مشروع جدول أعمال الدورة الـ22 للجنة العامة للاتحاد وتحديد موعد الدورة الـ15 لمؤتمر الاتحاد المقرر عقدها في بوركينا فاسو ووضع مشروع جدول أعمالها.