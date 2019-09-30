شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس البلدى الكويتى يوافق على اقتراح منع "الشيشة" بالاماكن المغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس البلدى بالكويت، الیوم، الاثنین، بجلسته الرئیسیة على اقتراح منع تقدیم "الشیشة" بالاماكن المغلقة لما لھا من اضرار صحیة واجتماعیة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أوصى المجلس فى الجلسة ذاتھا بالموافقة على اقتراح الاستعانة بخدمات المتقاعدین فى المحافظة على البیئة البحریة والحدائق العامة.

كما وافق على استحداث احدث الوسائل والطرق الحدیثة لنقل النفایات في المدن والضواحي الجدیدة التي تنشئھا المؤسسة العامة للرعایة السكنیة.

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وأوصى المجلس بالموافقة على طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن تخصیص موقع لنادي رجال الاطفاء بجانب قریة المسیلة المائیة بمنطقة المسیلة ضمن محافظة مبارك الكبیر كما وافق على مشروع مدینة الكویت الطبیة التابعة لمؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة.

ورفض المجلس كتاب محافظ محافظة مبارك الكبیر الفریق اول احمد الرجیب بشأن تخصیص ارض بدیلة لمستشفى مبارك الكبیر فیما حفظ كتاب محافظ العاصمة الشیخ طلال خالد الاحمد الصباح بشأن تسمیة منطقة شمال غرب الصلیبخات.

ومما تضمنته اعمال الجلسة موافقة المجلس على طلب وزارة الكھرباء والماء بانشاء وانجاز وصیانة محطة تعبئة للمیاه بمنطقة غرب الفنیطیس بدلا من محطة تعبئة المیاه القائمة بمنطقة مشرف كما وافق على طلب شركة نفط الكویت زحزحة موقع محطة تولید الطاقة الكھربائیة المخصص على طریق العبدلي.