شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية الكويتى يلتقى مسؤولا من برنامج الاغذية العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى نائب وزیر الخارجیة الكویتى خالد الجارالله، الیوم، الاثنین، مع المدیر الاقلیمي لشرق ووسط أفریقیا لبرنامج الأغذیة العالمى للأمم المتحدة ایریكا جویرجینسین التى تقوم بزیارة للبلاد والوفد المرافق لھا. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، بحث الطرفان خلال اللقاء آفاق التعاون بین الكویت والبرنامج والأنشطة التي یقوم بھا البرنامج في العالم وقد أشادت ایریكا خلال اللقاء بالدور الرائد الذي تقوم به الكویت في المجال الانساني ودعم أنشطة البرنامج.

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